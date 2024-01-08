أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الاثنين، أن الأسيرات في سجن الدامون شمال حيفا، وبالذات من تم اعتقالهن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها بشكل يومي منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية والقدس وغزة، مشيرة إلى أنهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال وفي زنازين التحقيق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأضافت أن إدارة السجون تتعمد عزل المعتقلات وممارسة أفظع الجرائم بحقهن، منها تفتيشات مفاجئة في جميع الأوقات من فرق خاصة من «الشاباس»، كما تعاني المعتقلات البرد الفظيع والقارس بسبب عدم وجود ملابس كافية، كذلك لا يُسمح لهن إلا بغطاء واحد، كما أن الأكل رديء من حيث الكمية والجودة.



ولفتت إلى أن عدد المعتقلات داخل الغرف كبير جدا، حيث لا يوجد هناك إمكانية للتحرك بشكل كامل، وتم الاستيلاء على كل الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والراديو.



وأكدت الهيئة أن ما ذكر يعبر عن جزء بسيط جدا من معاناة المعتقلات داخل سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل المعتقلين التي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية.