سوني تعتزم إلغاء صفقة اندماج بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة زي الهندية

تعتزم مجموعة سوني إلغاء صفقة اندماج الوحدة التابعة لها في الهند مع شركة "زي انترتينمنت انتربرايزس ليمتد"، حسبما قالت مصادر مطلعة، بعد عامين من المشكلات والتأخير في إنشاء شركة إعلامية عملاقة بقيمة 10 مليارات دولار.

وتسعى المجموعة اليابانية إلى إلغاء الاتفاق بسبب المواجهة بشأن ما إذا كان بونيت جوينكا، الرئيس التنفيذي لشركة "زي" ونجل مؤسسها ، هو الذي سيقود الكيان الناتج عن الاندماج، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة.

وبينما كان الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2021 ينص على تولي جوينكا الشركة الجديدة، لم تعد سوني ترغب في توليه منصب الرئيس التنفيذي، في ظل تحقيق تجريه جهة تنظيمية.

وتعتزم سوني التقدم بإشعار الإنهاء قبل الموعد النهائي الذي تم تمديده من قبل وينتهي في 20 يناير الجاري لإتمام الاتفاق، قائلة إنه لم يتم الوفاء ببعض الشروط اللازمة للاندماج، وفقا لأحد المصادر.

ولا تزال المناقشات مستمرة بين الجانبين، وربما يتم التوصل إلى حل قبل الموعد النهائي.