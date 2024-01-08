تنصيب مدير عام جديد للأمن الوطني الجزائري

قال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أشرف صباح اليوم الإثنين، على تنصيب، المدير العام الجديد للأمن الوطني، علي بداوي، خلفا لفريد بن شيخ.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية تحدث يوم الخميس الماضي عن اتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسئولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني (جهاز الشرطة)، على خلفية قضية تسلل شخص إلى غرفة انطواء نظام العجلات لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار مدينة وهران الدولي كانت متجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس في 28 من ديسمبر الماضي.

وكشف بيان لمحكمة العثمانية التابعة لمجلس قضاء وهران غربي الجزائر، انه تم أمس الأحد، فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة.

وأضاف البيان الذي تناولته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، انه جرى استجواب المتهمين من أجل جنح "ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر".

وكان تحقيق ابتدائي لمديرية الأمن الداخلي (المخابرات الداخلية)، أظهر ضلوع عدة مسؤولين في حادثة تسلل الشاب مهدي رحماني، إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي، كانت متّجهة إلى مطار أورلي الفرنسي.

واكتشف عاملون في المطار الفرنسي، الشاب رحماني، مختبئا في معدات الهبوط للطائرة الجزائرية، وذلك خلال عمل روتيني يتعلق بفحص فني، إذ ظهر جسده قرب عجلات الهبوط حيث كان يختبئ.