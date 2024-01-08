فرنسا تعتزم تسريع التوسع في استخدام الطاقة النووية

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تعتزم فرنسا تسريع التوسع في استخدام الطاقة النووية، وتدرس الآن بناء ثماني محطات جديدة بحلول عام 2050، مقارنة بمقترحات سابقة لبناء ست محطات.

وصرحت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه لشبكة إذاعة فرانس إنفو اليوم الاثنين، بقولها "نحتاج لعام 2050، 8 مفاعلات إضافية أو لقدرة 8 مفاعلات إضافية".

وقد يتم أيضا توليد الطاقة من مفاعلات أصغر معيارية، عوضا عن محطات الطاقة التقليدية.

وأضافت الوزيرة الفرنسية "دعونا نوضح بشكل مباشر: نحن بصدد إضافة طاقة نووية إضافية . لا بد أن يتقرر ذلك في 2024-2025 لكي تكون فعالة في 2050".

في الوقت ذاته تركز فرنسا أيضا على التوسع في الطاقات المتجددة بغية تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويجري الآن دراسة بناء 14 محطة طاقة أو حتى أكثر على الأرجح.

وخلافا لألمانيا، تواصل فرنسا الاعتماد على الطاقة النووية للحصول على إمدادها من الطاقة وتحقيق أهداف حماية المناخ.

كما سيتم أيضا تمديد العمر الافتراضي لمحطات الطاقة القائمة من 40 إلى 50 عاما إذا ما سمحت فحوصات السلامة.

ومن المخطط أن يطبق ذلك على 32 من محطات الطاقة النووية الفرنسية الـ 56.