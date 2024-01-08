أظهرت لقطات مصورة، هروب عدد من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب جراء إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.



وسُمع في مقطع الفيديو، دوي صفارات الإنذار وهي تدوي بعد وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى المدينة.



فيما شوهد الإسرائيليون وهم يهرولون صوب الملاجئ للاحتماء من الرشقة الصاروخية.

هروب مستوطنين ودوي انفجارات في "تل أبيب"، بعد إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية. pic.twitter.com/sG7OZ1Knis — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 8, 2024



وأطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رشقة صاروخية قوية على مدينة تل أبيب.



وقالت القسام في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين.



يأتي هذا فيما أفادت قيادة الجبهة الداخلية (في إسرائيل) بأنَّ أكثر من 30 موقعا دوت فيها صفارات الإنذار عقب رشقة صاروخية من غزة تجاه غلاف ووسط إسرائيل.



وانتشرت لقطات مصورة، تُوثِّق إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة، فيما سمعت أصوات مواطنين فلسطينيين وهم يصدحون احتفاءً بالرشقة الصاروخية.





هذه كتائب القسام تطلق قبل قليل صواريخها نحو "تل أبيب" نحو عمق كيان الاحتلال، في اليوم 94 من المعركة، رغم كل أحاديث الاحتلال وأكاذيبه بشأن تمكنه من شل قدرات المقاومة الصاروخية والحد منها. pic.twitter.com/I5peVjuzlJ — رضوان الأخرس (@rdooan) January 8, 2024



وقالت تقارير إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 10 قذائف صاروخية في تل أبيب الكبرى.



يُشار إلى أنّ وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى تل أبيب، في بعد مرور 93 يوما على الحرب على غزة، يمثل ضربة قوية للإسرائيليين.



وكثيرا ما يزعم جيش الاحتلال أنه ما يقول إنها ضربات قاضية على القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، إلا أنّ مثل هذه الرشقات تدحض المزاعم الإسرائيلية.