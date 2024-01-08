ارتفاع قيمة تعاقدات شركات التشييد الكورية الجنوبية لإقامة منشآت صناعية في الخارج

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع قيمة الطلبيات الخارجية التي تلقتها شركات التشييد الكورية الجنوبية لإقامة منشآت صناعية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات بفضل الطلب الكبير من الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية أن قيمة تلك الطلبيات الخارجية بلغت 23ر30 مليار دولار بزيادة نسبتها 25% عن العام السابق، في حين كانت الحكومة تستهدف وصول التعاقدات إلى 30 مليار دولار بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للآنباء.

جاءت الزيادة مع ارتفاع الطلبيات من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل حاد مقارنة مع عام 2022.

وبلغت قيمة طلبيات المصانع من الشرق الأوسط 4ر11 مليار دولار في العام الماضي وهو ما يمثل 8ر37% من إجمالي طلبيات الشركات الكورية الجنوبية، في حين جاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بطلبيات قيمتها 14ر10 مليار ثم آسيا بـ 59ر4 مليار دولار.

وكانت أكبر صفقة منفردة هي عقد شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار لبناء مصنع ضخم للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.