تقديم طلب لاحتجاز طاجيكي متهم بالتخطيط للهجوم على كاتدرائية كولونيا لحين تسليمه للنمسا

أعلن متحدث باسم الادعاء العام في مدينة كولونيا، اليوم الإثنين، أن الادعاء يعتزم تقديم طلب لإيداع رجل معتقل على خلفية تحذير من وقوع هجوم إرهابي على كاتدرائية المدينة، في الحجز إلى حين تسليمه.

وأوضح المتحدث أن الطلب سيتم تقديمه إلى المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا غربي ألمانيا، مشيرا إلى أن هذه تعتبر الخطوة الأولى من إجراء متعدد المراحل يمكن أن ينتهي بتسليم الرجل إلى النمسا.

يذكر أن هناك أمر اعتقال صادرا بحق الرجل، 30 عاما، في النمسا.

وأضاف المتحدث أنه سيتم فحص إمكانية احتجاز الرجل إلى حين تسليمه، ولفت إلى أنه في حال رفضت المحكمة العليا هذا الأمر خلال الإجراء، فعندئذ يتعين من الناحية النظرية إطلاق سراح الرجل على الفور، وقال إن العملية برمتها يمكن أن تستغرق "بضعة أسابيع".

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على الرجل وهو طاجيكي ليلة عيد الميلاد في مدينة فيزل "درءا للمخاطر"، وذلك بعد فترة وجيزة من تلقيها بلاغات عن سيناريو هجوم محتمل على كاتدرائية كولونيا. وقالت الشرطة إن سيناريو الهجوم يتعلق بليلة رأس السنة وبداية العام الجديد.

وإلى جانب المعلومات عن احتمال وجود خطة لشن هجوم على الكاتدرائية في كولونيا، تلقت أجهزة الأمن الألمانية أيضا قبل عيد الميلاد معلومات عن هجوم محتمل يجري التخطيط لشنه على كنيسة في العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت شرطة كولونيا أعلنت أمس الأحد عن صدور أمر اعتقال أوروبي من النمسا بحق الرجل الموجود حاليا في سجن مدينة كولونيا.

وحسب الادعاء العام في فيينا، فإن أمر الاعتقال صدر بسبب احتمال صلة الرجل بالإرهاب. وأضاف الادعاء النمساوي أن هناك علاقة لهذا الإجراء بأشخاص مشتبه بهم تم القبض عليه في فيينا.

وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه يُعْتَقَد أن الرجل كان يقيم في العاصمة النمساوية وأنه التقط صورا لهدف الهجوم المحتمل.