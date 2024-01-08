إسرائيل: اغتيال مسئول بحماس كان وراء إطلاق صواريخ من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قضى على مسئول بحركة حماس في سوريا، كان وراء إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن حسن عكاشة قُتل في بلدة بيت جن بجنوب سوريا، غير أنه لم يوضح كيف قُتل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف الجيش أن عكاشة كان وراء عدة هجمات صاروخية من سوريا على الشمال نيابة عن حماس.

وتابع: “لن نسمح بالإرهاب من الأراضي السورية، وهي مسؤولة عن أي عمل يخرج من أراضيها،. واستطرد الجيش الإسرائيلي: “سنواصل العمل ضد أي تهديد”.

وتعرضت إسرائيل لعدة هجمات صاروخية من سوريا عقب الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس عقب قيام الحركة في السابع من أكتوبر الماضي بشن هجمات على بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن ونقلهم إلى قطاع غزة.