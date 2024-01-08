مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم جوي شنه المجلس العسكري في ميانمار

لقي أكثر من 15 شخصا، بينهم طفلان، حتفهم في هجوم جوي شنه جيش ميانمار في غرب البلاد أمس الأحد.

وقال شاهد عيان وعامل إنقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن نحو 20 شخصا أصيبوا أيضا في الهجوم على بلدة كانانج في منطقة ساجاينج.

كما أسفر الهجوم عن تدمير أكثر من عشرة منازل. وقال سكان إن مدرسة وكنيسة لحقت بهما أضرار أيضا، ووقعت إصابات بين المصلين.

وتسيطر على المنطقة "قوات الدفاع الشعبي" المتمردة منذ نوفمبر الماضي. وبعد انقلاب عام 2021، قام المجلس العسكري الحاكم مرارا وتكرارا بشن هجمات جوية ضد مقاتلي المقاومة.