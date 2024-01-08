رئيس الوزراء البريطاني يواجه انتقادات جديدة لإتاحته التنقيب عن النفط والغاز ببحر الشمال

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، انتقادات جديدة بسبب خطته لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بعد أن قال أحد كبار المحافظين، إنه يخطط لرفض تشريع لتنفيذ السياسة، وسط تساؤلات حول تأثيره وفعاليته.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألوك شارما وزير الدولة للشئون التجارية والطاقة السابق قوله لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الإثنين: "لن أصوت لصالح مشروع القانون هذا، ما يفعله هذا القانون هو تعزيز هذا التصور المؤسف عن تراجع المملكة المتحدة عن العمل المناخي".

وجاءت انتقادات شارما، الذي قاد بصفته رئيس مؤتمر "كوب 26"، محادثات الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو عام 2021، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان وزير العلوم السابق كريس سكيدمور استقالته من مقعده البرلماني احتجاجا على الخطة، قائلا إنه "لم يعد بإمكانه التغاضي أو الاستمرار في

دعم حكومة ملتزمة بمسار عمل أعلم أنه خاطئ".

وقالت بلومبرج إن هذا يمثل صداعا جديدا لسوناك، الذي يحاول توحيد المحافظين المنقسمين قبل الانتخابات العامة التي ألمح إلى أنه من المحتمل تنظيمها في غضون النصف الثاني من العام.

وبسبب تعرضه لضغط من الجناح اليميني لحزبه، تراجع سوناك عن التدابير الخضراء في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل وتسهيل قواعد استبدال مراجل الغاز الخاصة بالتدفئة المنزلية.

ولكن هذا التراجع، وخطة النفط والغاز، ساعدا على نفور المعتدلين في الحزب.

وبموجب التشريع، الذي سيتم التصويت الأول عليه في مجلس العموم مساء اليوم الإثنين، تعتزم الحكومة تسهيل إصدار مئات التراخيص الجديدة لإنتاج النفط والغاز.