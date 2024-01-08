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غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 15 محضرا في رشيد

خميس البرعى
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:52 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:52 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية رشيد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز، حيث تم ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط 10 مخابز أنتجوا خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وكانت الحملة برئاسة تامر مبارك، وبرفقة إسلام زين الدين مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

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