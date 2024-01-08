إقبال طلاب الشهادة الإعدادية على مجموعات الدعم قبل بدء امتحانات نصف العام

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، شهدت مجموعات الدعم المدرسية إقبالا كبيرا من طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، حيث جهزت الإدارات التعليمية، القاعات اللازمة لاستقبال الطلاب مع تزويدها بكل الإمكانيات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين بما يتوافق مع رغبة الطلاب، بحسب 3 مديرين لمديريات التعليم.

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن مجموعات الدعم مدعمة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة البالغ عددها 35 إدارة تعليمية، مؤكدا تجهيز القاعات بالكراسي اللازمة والسبورات الذكية للتدريس، مع ترك الحرية للطلاب باختيار المدرسين المناسبين لهم، لافتا إلى أن جميع المعلمين المشاركين في مجموعات الدعم على مستوى عال من المهارة والكفاءة.

وأوضح موسى لـ"الشروق" أن الإقبال على المجموعات وصل إلى 100% في بعض الإدارات التعليمية، مع تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة مع المعلمين من خلال توزيع هدايا رمزية على الطلاب المتميزين، لافتا إلى تنظيم مراجعات للشهادة الإعدادية من خلال البث المباشر لأول مرة هذا العام ويتم تقديمه مجانا، مع وجود مواعيد إعادة لهذه المراجعات، ليستطيع جميع الطلاب الاستفادة سواء من المجموعات أو البث المباشر.

وقال ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن هناك إقبالا على مجموعات الدعم بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مجموعات الدعم مجانية لجميع الطلاب البالغ عددهم 120 ألف طالب؛ وذلك لجذب جميع الطلاب لهذه المجموعات، مع إعطاء الطالب ملزمة للمراجعة داخل المجموعة لكل المواد بـ 5 جنيهات للملزمة، وتابع: "الطالب لو هيصور ورق هيدفع مبلغ أكبر من ذلك في كل مادة وليس ملزمة واحدة شاملة لكل المواد".

وأوضح شعبان لـ"الشروق"، أنه تم اختيار أفضل المعلمين لإعطاء المجموعات في جميع المواد مع تجهيز الأماكن المناسبة لإعطاء هذه المجموعات، لافتا إلى أنه رصد خلال جولته اليومية المتكررة، ردود الفعل الإيجابية بين الطلاب وأولياء الأمور، متوقعا أن يزداد إقبال الطلاب على المجموعات بداية الفصل الدراسي الثاني بعد الإقبال الكبير عليها حاليا، مضيفا أن هذه المراجعات تعتبر هدية من الدولة للطلاب سواء كانت مجانية أو بأجر رمزي مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد عمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسي مطروح، أن الإقبال كبير من الطلاب على المراجعات النهائية في مجموعات الدعم وفاق كل التوقعات، الأمر الذي دفع بعض الإدارات التعليمية إلى عدم استيعاب الأعداد الكبيرة المقبلة من الطلاب، خاصة وأن منهم من لم يعتمد على الدروس الخصوصية طوال الفصل الدراسي، وحرصوا على حضور المراجعات الأخيرة، والتي بدأت الأسبوع الجاري قبل بداية الامتحانات.

وأوضح أن أسعار هذه المجموعات رمزي للغاية بالنسبة لأي درس خصوصي، والأسعار مختلفة باختلاف المناطق، ويحددها مجلس الأمناء بكل إدارة تعليمية بالاشتراك مع مدير الادارة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت خطابا رسميا للمديريات التعليمية بتنفيذ آليات الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب، مشيرة إلى وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.