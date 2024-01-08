أزمة في نجعين بالحبيل في الأقصر طفح المجاري المستمر

تعاني قرى نجعي عوض الله وقمزو بالحبيل شمال شرق مدينة الأقصر من مشكلة خطيرة تهدد حياة سكانها وممتلكاتهم، وهي طفح المجاري المستمر الذي نخر في أساسات المنازل ونشعث على الجدران وكادت البيوت أن تنهار عليهم.

كما أصبحت حالة الشوارع مزرية وغير صالحة للمرور بسبب تأخر إنجاز مشروع الصرف الصحي الذي بدأ منذ 12 عاما مضت ولم ينتهي حتى الآن.

وقال إسلام سيد عبد المنطلب، أحد سكان نجع قمزو، إنهم يعانون من عدم اهتمام المسؤولين بمعاناتهم وتجاهل مطالبهم بحل هذه الأزمة التي أثرت على جميع جوانب حياتهم.

وأوضح عبد المنطلب، أن البلد تفتقر إلى المواصلات العامة، حيث ترفض سيارات السيرفيس الدخول إلى شوارع القرية المغمورة بمياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن أغلب المنازل لم يدخلها الغاز الطبيعي بسبب المجاري التي تعيق تمديد الأنابيب، مما يسبب حرج لدى المواطنين في استضافة أصدقائهم بسبب رائحة المجاري الكريهة والمنظر السيء لدورات المياه والمداخل، والبيئة غير صحية ومنبع للأمراض والأوبئة.

ويقول المهندس محمود عبد الحميد سعدي، أحد سكان القرية، إن عدد السكان في نجعي عوض الله وقمزو يزيد عن 10 آلاف نسمة، وأن سبب تأخر المشروع هو غرفة صرف واحدة لم يتم تسليمها من قبل مقاولي المشروع.

ويضيف سعدي، أن هناك بعض الهيئات المتداخلة بالكابلات مثل السنترال التي تعطل سير العمل. ويطالب بسرعة الإنجاز والتدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة الناس وممتلكاتهم.