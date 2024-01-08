باريس تكرم نجم البوب البريطاني ديفيد بوي بإطلاق اسمه على أحد شوارعها

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أطلقت العاصمة الفرنسية باريس على شارع في دائرتها الثالثة عشر اسم نجم البوب البريطاني ديفيد بوي، وذلك بمناسبة عيد الميلاد الـ 77 للمغني الراحل اليوم الاثنين.

ووفقا لمدينة باريس، يقع شارع ديفيد بوي مقابل قاعة الحفلات الموسيقية حيث قدم نجم البوب آخر حفلة له في أكتوبر 2003 خلال جولته العالمية الأخيرة.

ويعتبر بوي واحدا من الموسيقيين الأكثر تأثيراً في القرن العشرين.

ومنذ عروضه الأولى في باريس في شتاء عام 1966، ظل تواصل المغني الخاص مع العاصمة الفرنسية دون انقطاع.

وخلال حفلاته الموسيقية العديدة في باريس، اعتاد بوي زيارة متاحف المدينة بشكل دائم.

ووفقا للمدينة، طلب بوي أيضا يد زوجته المستقبلية، إيمان على متن قارب في نهر السين في عام 1990.