أمين عام حركة النهضة الإسلامية في تونس: من الوارد تغيير اسمي الحركة ومجلس الشورى

قال أمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، العجمي الوريمي، إن تغيير اسم الحزب أمر وارد، لكنه لن يكون قبل تنظيم المؤتمر.



ويواجه الحزب الذي يعد المعارض الرئيسي للرئيس التونسي قيس سعيد، وضعا معقدا يهدد وجوده مع استمرار حبس زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وعدد آخر من القيادات البارزة في السجن منذ عدة أشهر.



وأوضح الوريمي الذي عين حديثا في منصبه، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "تغيير اسم النهضة وارد وقد طرح ذلك داخل لجنة الإعداد المضموني". ولكنه أشار إلى أنه ليس هناك ما يدعو لاتخاذ هذه الخطوة قبل تنظيم مؤتمر الحزب.



وليس واضحا متى وكيف سيتم تنظيم المؤتمر في ظل القيود التي تفرضها السلطات على مقرات الحزب المغلقة بما في ذلك مقره الرئيسي بالعاصمة، منذ أبريل 2023 .



وقال الوريمي أيضا إنه من غير المستبعد تغيير اسم "مجلس الشورى"، أعلى هيئة في الحزب، باسم "المجلس الوطني".



وتابع أمين عام حركة النهضة، إن هذه الفكرة "تبدو اليوم أكثر تلاؤما مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية".



ونشطت حركة النهضة الإسلامية باسم حركة الاتجاه الإسلامي في بداية تأسيسها عام 1972 قبل أن تعلن عن نفسها رسميا في العام 1981، وتندلع على اثرها مواجهات مع السلطة.



وحظر نشاطها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في بداية تسعينيات القرن الماضي، لكنها عادت الى النشاط بعد الإطاحة بحكمه في ثورة شعبية عام 2011. وقادت الحكم في أغلب الفترات قبل ان يحل الرئيس الحالي قيس سعيد النظام السياسي في 2021.