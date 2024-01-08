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أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، 4 من العاملين بين أطباء وتمريض، للتحقيق؛ لتركهم العمل بمستشفى أبو قرقاص العام، وذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس مركز أبوقرقاص للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وشدد على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.

ومن جانبه، كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.