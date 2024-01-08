تقرير: توقعات بانخفاض الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة في كوريا الجنوبية في 2023

أظهر تقرير بشأن السوق في كوريا الجنوبية صدر اليوم الاثنين أنه من المحتمل أن تشهد الشركات المدرجة في البلاد انخفاضا في إجمالي ارباحها التشغيلية بنسبة 16% على أساس سنوي في عام 2023، بسبب تراجع الطلب الخارجي على الرقائق.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقديرات شركة "إف إن جايد" للخدمات المالية الكورية الجنوبية أن إجمالي الدخل التشغيلي لـ 247 شركة مدرجة يقدر بنحو 9ر297 تريليون وون (226 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، مقارنة بـ 2ر356 تريليون وون في عام 2022 .

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز الدخل التشغيلي المجمع لـ 253 شركة مدرجة بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 8ر 468 تريليون وون في عام 2024 على خلفية انتعاش قطاعات الرقائق والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.