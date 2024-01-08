محاكمة رئيس سابق لجمعية كردية بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية في الخارج

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نظرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، اليوم الاثنين، قضية تتعلق بالإرهاب متهم فيها رئيس سابق لجمعية "كون-ميد" الكردية.

وبحسب صحيفة الدعوى، تعتبر هذه الجمعية الكبيرة بمثابة منظمة جامعة لهياكل حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا.

ويتهم الادعاء العام الألماني في ميونخ الرئيس التنفيذي السابق - 59 عاما، الذي كان يشارك في رئاسة الجمعية في الفترة بين 2018 حتى 2021، بعضوية منظمة إرهابية في الخارج.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الرجل يتبنى "أيدولوجية /حزب العمال الكردستاني/ المحظور في ألمانيا بموجب قانون الجمعيات منذ 22 نوفمبر 1993".

وأضافت الصحيفة أن الرجل "متجذر بقوة في المشهد الكردي ويحافظ على اتصال وثيق مع نشطاء في الحزب و كوادر بارزين فيه في جميع أنحاء ألمانيا وأوروبا والعالم".

وبحسب الادعاء العام، فإن الرجل ظل حتى اعتقاله في نهاية 2022 يعمل "كمسؤول مناطق للحزب حيث كان مسؤولا عن الحزب في منطقة نورنبرج وفي الوقت نفسه كان مسؤولا إقليميا للحزب في منطقة بافاريا".

وأفادت صحيفة الدعوى بأن الرجل كان يضطلع بمهام من بينها جمع وإدارة أموال التبرعات وتنظيم الندوات "والدعاية لحزب العمال الكردستاني".

وحددت المحكمة 16 جلسة لنظر القضية، ومن المنتظر عقد هذه الجلسات حتى مارس المقبل.