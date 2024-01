بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وحصل مسلسل «الدب - The Bear»، جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي / كوميدي.

ونافس على الجائزة كلا من «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»، و«تيد لاسو - Ted Lasso»، و«مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»، و«مهمة اللجنة - Jury Duty»، و«باري - Barry».