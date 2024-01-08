تكريم أمين إعلام مستقبل وطن في كفر الشيخ لدوره الإعلامي بالانتخابات الرئاسية

كرمت أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن في كفر الشيخ، الكاتب الصحفي عمرو سعدة، مدير مكتب جريدة الأهرام المسائي بكفر الشيخ، وأمين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ؛ لتفانيه وجهوده المخلصة في العمل وتميزه الإعلامي خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك ضمن الإعلاميين المكرمين بالمحافظات لتميزهم.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم بالجمهورية، والدكتورة هبة جلال أمين إعلام الحزب بالأمانة المركزية.

وتم تسليم أمين إعلام المحافظة درع التكريم، فيما قدم أمين الإعلام، الشكر لقيادات الحزب بالجمهورية والمحافظة لدورهم البارز خلال الفترة الماضية في إظهار الحزب بصورة مشرفة، ما جعل الإقبال كبيرا على الانضمام لمستقبل وطن، مؤكدًا فخره واعتزازه بانتمائه لأكبر حزب سياسي في مصر