أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، عن أن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 55ر13 مليون معتمر.

وأضاف "الربيعة"، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ8 ملايين و550 ألفًا ،وفي هذا عام 2023 ارتفع العدد إلى 13 مليون و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%.

وتابع في تصريحات نقلتها فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية مساء اليوم الاثنين: "النسخة الحالية من المؤتمر تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة"، موضحًا أن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام، مقارنة مع 20 شركة بالعام الماضي.

وأفاد الوزير: "أطلقنا مشروعات تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، عملنا في العام الماضي على تدريب أكثر من 40 ألف عامل في منظومة الحج والعمرة +وهذا العام نعمل على تدريب أكثر من 120 ألف شخص، لخدمة حجاج بينت الله الحرام، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وعملنا على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف".

وأضاف: "زرنا 13 دولة وأقمنا فيها معارض مع شركائنا من القطاع العام والخاص وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات، وعملنا مع شركائنا على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج لإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة".