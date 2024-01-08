سرقة إحدى صفحات مجلس مدينة الأقصر ونشرها محتوى غير مرغوب فيه

أعلن مجلس مدينة الأقصر، سرقة إحدى الصفحات التي كان مملوكة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وخروجها من تحت إشرافه منذ فترة كبيرة.

وقال المجلس، عبر بيان رسمي: "إنه بعد الشعور بعدم الأمان بسبب سرقة وتهكير صفحة بوابة مدينة الأقصر الإلكترونية والتي كانت تتبع مجلس مدينة الأقصر خلال فترة من الفترات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك والتي تقوم الآن بنشر مناظر غير مرغوب فيها منذ يوم 22 ديسمبر 2023 الماضي، لذا ننوه السادة المواطنين بأت صفحة مجلس مدينة الأقصر تعد هي الصفحة الرسمية وليس لدينا الآن أي صفحات أخرى"

وأكد المجلس في البيان، عدم مسئوليته عما ما ينشر بصفحة بوابة مدينة الأقصر الإلكترونية، مشيرا إلى أنه أقدم على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.