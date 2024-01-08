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بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وفاز الممثل روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد في فيلم عن «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافسه على الجائزة كلا من رايان جوسلينج عن فيلم «باربي - Barbie»، وروبرت دي نيرو عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، وويليم دافو عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»، ومارك رافالو عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»، وتشارلز ميلتون عن فيلم «مايو ديسمبر - May December».