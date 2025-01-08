ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى إندونيسيا إلى مستوى قياسي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى إندونيسيا خلال الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي جديد قدره 155.7 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم سعر الروبية في مواجهة ارتفاع قيمة الدولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات البنك المركزي الصادرة، اليوم الأربعاء، القول إن احتياطي النقد ارتفع خلال ديسمبر بمقدار 5.5 مليار دولار وهي أكبر زيادة منذ عام، وكان الرقم القياسي السابق لاحتياطي النقد الأجنبي لإندونيسيا في أكتوبر الماضي.

وساهمت زيادة حصيلة الضرائب وعائدات الخدمات وصادرات النفط والغاز الطبيعي ومسحوبات الحكومة من القروض الأجنبية في ارتفاع الاحتياطي.

وجاء هذا الرقم القياسي لاحتياطي النقد الأجنبي في الوقت الذي كثف فيه البنك المركزي جهوده لوقف هبوط الروبية الناجم عن حالة عدم اليقين في السياسة النقدية الأمريكية وخطط الرئيس المتنخب دونالد ترمب لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، هبطت العملة الإندونيسية إلى ما دون مستوى 16 ألف روبية مقابل الدولار وهو أقل مستوياتها منذ يوليو؛ مما دفع بنك إندونيسيا إلى تكثيف تدخلاته في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، قادت الروبية مسيرة تراجع العملات الآسيوية الرئيسية في تعاملات اليوم الأربعاء حيث انخفضت قيمتها بنسبة 0.5% إلى 16211 روبية لكل دولار.

وقال مينجزي وو، وسيط العملات في شركة ستون إكس فاينانشال بسنغافورة، إن بنك إندونيسيا المركزي قد يرى حاجة أكبر للتدخل في المستقبل القريب نظرًا لتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وهو ما قد يدفع الدولار إلى الارتفاع في الأشهر التالية.