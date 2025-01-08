صحة شمال سيناء: إعدام 3719 لتر عصائر وزيوت في حملات المراقبة

قال الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال مراقبة الأغذية بالمحافظة خلال عام 2024، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين، ومع استمرار الجهود المبذولة، يمكن تحقيق مزيد من التقدم في العام الحالي 2025.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي، أن هذه الإنجازات ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة وتقليل انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وحماية صحة المجتمع، مشيرا إلى أنه تم المرور على 1217 منشأة بصفة دورية، وفحص 662 عينة، وتحرير 750 محضرًا للمنشآت الغذائية خلال العام 2024.

وأشار محمد توفيق، مراقب عام الاغذية بمديرية الصحة، إلى أنه تم تحرير 34 محضر ضبط بقرارات نيابة و11 محضرا للحوم، ومحلات الجزارة ومحضر امتناع.

وأشار إلى إعدام 3719 لتر عصائر وزيوت ومشروبات ومياه و39 طنا، و407 كيلو أغذية مختلفة.

وأضاف أنه تم إغلاق محل ووردت نتيجة عينات 72 عينة غير مطابقة، مشيرا إلى عدد العينات عالية الخطورة التي تم سحبها 270 عينة، وذلك لضمان سلامة كل ما يقدم للمواطنين، والتأكد منه بهدف حفظ صحة أفراد المجتمع كافة.