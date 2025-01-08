الجيش السوداني يبسط سيطرته على مناطق جنوب وغرب ولاية الجزيرة

بسط الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته على مناطق جنوب وغرب ولاية الجزيرة، بعد هجوم واسع ومعارك منذ فجر اليوم على مواقع وارتكازات قوات الدعم السريع في الجزيرة وسط السودان.

وقال قائد العمل الخاص بمحور سنار، فتح العليم الشوبلي، إن الجيش السوداني شن هجومًا واسعًا على "مليشيا" الدعم السريع جنوب وغرب الجزيرة.

وفي تصريح خاص لموقع "الجزيرة نت"، أوضح الشوبلي أن "مليشيا" الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بعد معركة استمرت 4 ساعات في محور جنوب الجزيرة، تحديدًا بمنطقة الحاج عبد الله.

- خسائر فادحة

بحسب الشوبلي، تم تدمير 12 عربة قتالية بالكامل، والاستيلاء على راجمة 40 دليلا ومنظومة تشويش متكاملة، بالإضافة إلى السيطرة على مخازن تموين القتال التابعة لـ"المرتزقة"، والتي تحتوي على ذخائر ومؤن مختلفة، وأسفرت المعركة عن مقتل أكثر من 86 عنصرًا من الدعم السريع وأسر 7 آخرين، بينهم أجانب.

أما في محور غرب ولاية الجزيرة، أشار الشوبلي إلى أن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على منطقة الـ"57" شمال غرب منطقة الحاج عبد الله، وهي نقطة استراتيجية وحاكمة كانت تُستخدم من قبل الدعم السريع للتسلل إلى مناطق جنوب المناقل وغرب سكر سنار، ودُمر أيضًا 4 عربات قتالية والاستيلاء على 3 عربات "بوكس".

وأكد الشوبلي أن قوات المناقل أحكمت سيطرتها على قرى "مهلة" و"الطلحة" الواقعة غرب عاصمة الجزيرة، مدينة ود مدني، التي تبعد حوالي 15 كيلومترًا عن تلك المواقع.

وأضاف أن منطقة "بيكة" باتت تحت مرمى نيران الجيش السوداني، مشيرًا إلى أهميتها كمنطقة إستراتيجية وملتقى طرق للقرى الواقعة غرب وجنوب وشمال مدينة ود مدني.

- تقدم شرقي الجزيرة

في محور الفاو (الخياري)، كشف الشوبلي عن تحقيق الجيش السوداني تقدمًا كبيرًا، حيث سيطر على منطقة "الحرقة" شرق الجزيرة، وتمكن من تدمير 4 مدافع "كاتيوشا" و3 مدافع "دوشكا".

وأشار إلى أن هذا التقدم يقرب الجيش السوداني من اقتحام وتحرير مدينة ود مدني بالكامل، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة هروبًا كبيرًا لعناصر الدعم السريع بسبب الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

- أوضاع إنسانية متدهورة

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية من مدينة ود مدني لموقع "الجزيرة نت" بأن المستشفيات في المدينة استقبلت أعدادًا كبيرة من جرحى قوات الدعم السريع، بينما واصل طيران الجيش السوداني منذ صباح اليوم تنفيذ طلعات استطلاعية فوق المدينة.

وفي منطقة أم القرى شرق الجزيرة، تمكن الجيش السوداني وقوات درع السودان من السيطرة على الأحياء الطرفية للمنطقة، بينما نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الدعم السريع في المنطقة، وفقًا لمنصة "أخبار أم القرى".

- خسائر بشرية وموجات نزوح

منذ سقوط مدينة ود مدني في يد الدعم السريع في 18 ديسمبر 2023، هُجر حوالي 5 ملايين شخص من سكان ولاية الجزيرة وتهجير نحو 2500 قرية، كما تم توثيق 152 حالة عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بحسب تصريح رئيس لجنة رصد الانتهاكات بمؤتمر الجزيرة، عادل عبد النافع، لموقع "الجزيرة نت".

ووفقًا للمصادر ذاتها، قُتل حوالي 7 آلاف شخص خلال العام الماضي نتيجة سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني.