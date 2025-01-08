اندلع حريق آخر قبل ساعات في حي "باسيفيك باليساديس" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهي منطقة جبلية تمتد على طول الساحل وتنتشر فيها منازل المشاهير.

وفي أثناء الاندفاع من أجل الوصول إلى بر الأمان، صارت الطرق غير صالحة للسير، حيث تخلى عشرات الأفراد عن سياراتهم وفروا سيرا على الأقدام، وكان بعضهم يحمل معه حقائب سفر. وحال الازدحام المروري الذي تكون على طريق باليساديس، دون مرور مركبات الطوارئ، ما أدى إلى الاستعانة بجرافة لدفع السيارات التي تركها أصحابها إلى جانب الطريق، وفتح مسار أمام باقي السيارات.

ودفع الحريق سريع الانتشار ، قسم الإطفاء في لوس أنجليس إلى اتخاذ خطوة نادرة، وهي إطلاق نداء إلى رجال الإطفاء ممن هم خارج أوقات عملهم، للمساعدة في عمليات الاطفاء. وكانت الرياح شديدة جدا، لدرجة جعلت طائرات الإطفاء غير قادرة على الطيران، مما أعاق أعمال الإطفاء.

وساعدت رياح "سانتا آنا"، التي تجاوزت سرعتها في بعض الأماكن 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا في الساعة)، في انتشار قوى للنيران .