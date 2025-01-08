بن سلمان وزيلينسكي يبحثان الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الأوكراني جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية"،كما بحث الجانبان" مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة لحل الأزمة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أكتوبر 2023، تقديم أكثر من 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وذكرت (واس) أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم مساعدات إيوائية للنازحين داخلياً والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.