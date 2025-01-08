في ظهر يوم 20 يناير 2025، سيتم تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة بعد أداء اليمين الدستورية، حيث يستعد العالم لمتابعة الحدث الأضخم، لتنصيب ترامب الثاني على الجبهة الغربية لمبنى الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن ليكون حفل التنصيب الرئاسي الستين.

وخلال الحفل سيؤدي ترامب اليمين الدستورية بصفته الرئيس السابع والأربعين، فيما يؤدي المرشح الفائز بمنصب نائب الرئيس جي دي فانس اليمين الدستورية بصفته نائب الرئيس الخمسين.

ولكن، كيف سلم رؤساء أمريكا المنتهية ولايتهم السلطة لخلفائهم؟

يعتبر الانتقال السلمي للسلطة من رئيس إلى آخر سمة مميزة للديمقراطية الأمريكية، بعد تنصيب جون آدامز كرئيس ثانٍ للولايات المتحدة عام 1797 كتب إلى زوجته أبيجيل يصف فيها تصرفات جورج واشنطن، "عندما انتهى الحفل، أتى وزارني وهنأني بحرارة وتمنى لي أن تكون الإدارة ناجحة ومشرفة".

ومهد نموذج واشنطن الطريق لرؤساء الولايات المتحدة في المستقبل لاتباع هذا التقليد، ومع ذلك كانت هناك العديد من التحولات الرئاسية غير المريحة، بدءًا من انتقال للسلطة بين المعارضين السياسيين في عام 1801، كما كانت هناك أوقات هادئة، مثل خطاب دعم صادق من جورج إتش دبليو بوش إلى خليفته، بيل كلينتون، الذي أطلق تقليدًا جديدًا تبعه أحدث رؤساء البلاد، وفقا لموقع "هيستوري" الأمريكي.

جون آدامز - توماس جيفرسون

اختار جون آدامز عدم حضور حفل تنصيب توماس جيفرسون؛ الرئيس الأمريكي الثالث، الذي خسر أمامه الانتخابات الوحشية لعام 1800، وبدلاً من ذلك غادر آدامز واشنطن في الصباح الباكر لتنصيب جيفرسون، وكان انتصار جيفرسون بمثابة تحول كامل للسلطة في الدولة الفتية من الفدراليين إلى الجمهوريين الديمقراطيين، فيما أسماه جيفرسون "ثورة 1800".

جون كوينسي آدامز - أندرو جاكسون

بعد أربع سنوات من فوزه في التصويت الشعبي وخسارة البيت الأبيض بفضل "الصفقة الفاسدة"، تمكن أندرو جاكسون من هزيمة جون كوينسي آدامز في حملة عام 1828 التي شابها التشهير، حتى أن جاكسون ألقى باللوم على هجمات معسكر آدامز في المساهمة في وفاة زوجته راشيل.

في يوم التنصيب اتبع آدامز مثال والده وغادر المدينة قبل الحفل 20 ألف شخصا، وغمرت المياه البيت الأبيض لمصافحة الرئيس الجديد؛ وتسببت هذه الفوضى أن جاكسون أجبر على الفرار من باب جانبي.

أندرو جونسون - أوليسيس س.جرانت

ذهب جاكسون وخليفته؛ مارتن فان بورين إلى مبنى الكابيتول في نفس العربة التي تجرها الخيول بمناسبة تنصيب فان بورين؛ مما كان مثالًا جديدًا للتحولات السلمية، حيث كان معظم الرؤساء المنتهية ولايتهم بعد جاكسون يتبعون نفس العادة.

رفض أندرو جونسون حضور حفل تنصيب خليفته؛ أوليسيس س.جرانت، وقرر بدلاً من ذلك البقاء في البيت الأبيض وإجراء اجتماع أخير لمجلس وزرائه.

هربرت هوفر - فرانكلين دي روزفلت

جرت انتخابات عام 1932 خلال أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخ البلاد، وهزم روزفلت هربرت هوفر بأغلبية ساحقة، ووعد بصفقة جديدة للشعب الأمريكي.

وبعد الانتخابات حاول هوفر مرارًا وتكرارًا جعل روزفلت يعمل معًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن الأخير رفض؛ لأن القبول بشروط هوفر كان سيضعف صفقته الجديدة المخطط لها قبل أن تبدأ، وسيكون روزفلت آخر رئيس قادم مع انتقال استمر حتى مارس، وهو التعديل العشرين الذي تم التصديق عليه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث انتقل يوم التنصيب إلى يناير.

هاري ترومان - دوايت أيزنهاور

عمل الرجلان معًا في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وكذلك أثناء إنشاء الناتو، لكن علاقتهما تدهورت خلال انتخابات عام 1952، التي هزم فيها أيزنهاور أدلاي ستيفنسون، وأصيب ترومان بالرعب من استخدام أيزنهاور للخطاب المتشدد المناهض للشيوعية في حملته، وخاصة رفضه للتنديد بجوزيف مكارثي.

وفي يوم التنصيب رفض أيزنهاور دخول البيت الأبيض، منتظرًا ترومان في السيارة قبل أن يركبوا معًا إلى مبنى الكابيتول. وفقا للمستشار الرئاسي كلارك كليفورد "كانت الكراهية بين الرجلين في ذلك اليوم مثل الرياح الموسمية."

ليندون جونسون - ريتشارد نيكسون

خلال الانتخابات المضطربة في عام 1968 ظهرت الانقسامات في البلاد حول الحقوق المدنية وحرب فيتنام المستمرة، وقبل فترة وجيزة من الانتخابات علم جونسون أن حملة نيكسون كانت تجري مفاوضات سرية، لثني الحكومة الفيتنامية الجنوبية عن المشاركة في محادثات السلام التي تفضلها إدارة جونسون.

وعلى الرغم من أن جونسون اعتبر مثل هذه الأعمال خيانة، فقد رفض الكشف عن تورط نيكسون في الفضيحة، فبالرغم من حصوله على أدلة على تورط نيكسون المباشر، ولكنه كان يعتقد أن الأمة ستعاني إذا تم الكشف عن أن الرئيس المنتخب قد اتخذ مثل هذه الإجراءات، ورأى أن الأمن القومي أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى التوترات المستمرة مع الاتحاد السوفيتي.

جيمي كارتر - رونالد ريجان

في 20 يناير 1981 بعد دقائق من افتتاح منصب رونالد ريجان، أفرج عن 52 دبلوماسيين أمريكيين ومواطنين من السفارة الأمريكية في طهران؛ حيث احتجزوا كرهائن لمدة 444 يومًا.

وفقًا لكاتب سيرة ريجان ريتشارد ريفز، بحلول الوقت الذي شارك فيه كارتر وريجان رحلة ليموزين إلى مبنى الكابيتول في يوم الافتتاح، لم يكن كارتر قد نام خلال 48 ساعة بسبب مفاوضات اللحظة الأخيرة بشأن إطلاق سراحهما.

وفي وقت لاحق تم تقديم مزاعم صفقة سرية بين حملة ريجان والحكومة الإيرانية لتأجيل الإفراج عن الرهائن إلى ما بعد انتخابه وتنصيبه، لكن لم يتم إثبات ذلك.

جورج بوش - بيل كلينتون

أرست مغادرة جورج بوش الأب تقليدا جديدا لرؤساء الولايات المتحدة المنتهية ولايتهم، فبالرغم من أن كلينتون قد أخضع محاولته لإعادة انتخابه في عام 1992، إلا أن بوش سعى إلى تجاوز هذه الانقسامات الحزبية وتقديم رسالة دعم إلى خليفته.

"نجاحك الآن هو نجاح بلدنا"، كتب بوش ذلك في نهاية الرسالة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت قريب من وفاته في عام 2018، وستواصل كلينتون التقليد كما فعل الابن الأكبر لبوش جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

جورج دبليو بوش - باراك أوباما

كان انتقال السلطة والتنصيب بداية لأربع سنوات لباراك أوباما كرئيس وجو بايدن نائب رئيس، الذي حضره حوالي مليوني شخص، فكان هناك ما يقارب 1.4 مليون يشاهدون من مركز تسوق واشنطن والذي يقع بين نصب واشنطن ومبنى العاصمة الأمريكية.

وكان عدد الحضور رقما قياسيا مقارنة بتنصيب لايندن جونسن في عام 1965 الذي حضره 1.2 مليون شخص، وتنصيب جورج بوش والذي كان عدد الحاضرين فيه 300 ألف شخص.

باراك أوباما - دونالد ترامب

شاب انتقال السلطة بين أوباما وترامب تصريحات الأخير بعرقلتها، حيث اتهم ترامب الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق "تصريحات نارية" ووضع "عراقيل" تعيق انتقال السلطة.

وكتب ترامب على تويتر "لقد بذلت أقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت أعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!"

ومع ذلك، فقد جرت المراسم في يوم القسم الرئاسي معلنة بدء مرحلة جديدة من الانتقال السياسي في الولايات المتحدة، دورتها أربعة سنوات، متمثلة بدونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة خلفًا لباراك أوباما ومايك بنس نائبًا للرئيس خلفًا لجو بايدن نائب الرئيس السابق.

دونالد ترامب - جو بايدن

كان انتقال السلطة من دونالد ترامب لجو بايدن على عكس التقاليد، فلم يدع ترامب بايدن إلى البيت الأبيض وغادر واشنطن دون حضور حفل تنصيبه.

وادعى ترامب الذي كان يترشح لإعادة انتخابه، حدوث تزوير في الانتخابات ورفض الاعتراف بالهزيمة، ففي البداية، حُرم بايدن من الإحاطة الاستخباراتية اليومية، واستغرق الأمر من إدارة الخدمات العامة ثلاثة أسابيع للتأكد من فوزه.