حريق غابات جديد في لوس أنجليس يخرج عن السيطرة وإصدار مزيد من أوامر الإجلاء

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اندلع حريق غابات آخر تؤججه الرياح في لوس أنجليس الأمريكية، وخرج عن السيطرة، مما أدى إلى صدور المزيد من أوامر الإجلاء.