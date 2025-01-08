 حريق غابات جديد في لوس أنجليس يخرج عن السيطرة وإصدار مزيد من أوامر الإجلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حريق غابات جديد في لوس أنجليس يخرج عن السيطرة وإصدار مزيد من أوامر الإجلاء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 8:38 ص

اندلع حريق غابات آخر تؤججه الرياح في لوس أنجليس الأمريكية، وخرج عن السيطرة، مما أدى إلى صدور المزيد من أوامر الإجلاء.


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