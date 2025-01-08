رئيس البرلمان البولندي يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 مايو

أعلن رئيس البرلمان البولندي سيمون هولوفنيا، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 مايو، على أن تكون جولة الإعادة في الأول من يونيو إذا تطلب الأمر.

وستحدد الانتخابات ما إذا كان مجلس الوزراء برئاسة دونالد توسك الموالي لأوروبا سيحصل على حليف في القصر الرئاسي في وقت صعب بالنسبة لبولندا وأوروبا.

يذكر أن الرئيس الحالي اليميني أندريه دودا على خلاف مع الحكومة، ويعرقل تشريعات ويدلي بتصريحات شديدة الانتقاد. ومن المقرر أن يغادر المنصب في أغسطس المقبل، لينهي ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، حيث لا يمكنه تولي المنصب لولاية ثالثة وفقا للدستور البولندي.

وأعلن هولوفنيا، رئيس مجلس النواب القوي "سيجم" ترشحه لمنصب الرئيس باعتباره رئيسا لحزب بولندا 2050، وهو حزب ضمن الائتلاف الحاكم.

وأشار إلى إعلانه عن موعد الانتخابات مبكرا لإتاحة وقت طويل من أجل الإجراءات والحملات الانتخابية.