 الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف في بلدة طمون جنوب طوباس - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2025 10:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف في بلدة طمون جنوب طوباس

وفا
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:19 ص

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة طمون جنوب مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة بعدد من الدوريات رفقة جرافة عسكرية، وحاصرت منزلين على الأقل.

وأضافت المصادر أن الاحتلال انتشر في عدة أحياء من البلدة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالا، بعد تسلل وحدات إسرائيلية خاصة تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير، واعتقلت شابين من عقابا وثالث من طوباس.

ولليوم الثاني على التوالي، يقتحم الاحتلال بلدة طمون، بعد اقتحامها أمس، في عملية عسكرية امتدت قرابة 10 ساعات استشهد على إثرها شابين، واختطف الاحتلال جثمان أحدهما.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم ومحافظة طوباس عن تأخير دوام جميع مدارس المحافظة ودوام المؤسسات الرسمية إلى الساعة التاسعة صباحا، حفاظا على سلامة المواطنين والطلبة.

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