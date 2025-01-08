انطلاق قافلة طبية مجانية في قرية صنعاء بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية صنعاء بمركز الخارجة، اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة يومين.

وقال، إن القافلة تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأشار إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية على مستوى المحافظة والاستعداد لانطلاق قافلة طبية مكبرة بمستشفى الخارجة التخصصي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات، وذلك في الفترة من 9 حتى 12 من يناير الجاري، لتخصصات مختلفة وسط إجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية بالمجان.