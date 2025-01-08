سبب غريب يمنع مواطنة أمريكية من دخول بولندا

قالت متحدثة باسم أمن الحدود في كراكوف، اليوم الأربعاء، إنه تم منع مواطنة أمريكية من دخول بولندا بسبب تعرض جواز سفرها لتشويه بملاحظات مكتوبة بخط اليد.

وأفادت المتحدثة جوستينا دروزدر بأن الراكبة، التي لم يتم تحديد هويتها، وصلت إلى مطار باليس في مدينة كراكوف على متن رحلة قادمة من لندن بعد منتصف الليل بقليل.

وتم إيقاف الراكبة عند نقطة التفيتش على جوازات السفر لأن جواز سفرها احتوى على ملاحظات مكتوبة بخط اليد عن مواقع وأسماء مطارات تحت طوابع التأشيرة الصادرة من الدول التي زارتها.

وقالت المتحدثة جوستينا دروزدر لوكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي) إن الراكبة أبلغت موظفي أمن الحدود بأنها لم تكن تعلم أنه من غير المسموح الكتابة على جوازات السفر أو وثائق الهوية. وستظل الراكبة في المطار لحين عودتها إلى لندن على متن رحلة غدا الخميس.