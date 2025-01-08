العراق يخطط لرفع إنتاج النفط الخام في حقل الصبة إلى 100 ألف برميل يوميا بالجهد الوطني 

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بأن العراق يعمل بالجهد الوطني على رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الصبة إلى 100 ألف برميل يوميا في محافظة ذي قار /375 كم جنوبي بغداد/.

وقال وزير النفط في بيان صحفي أن شركتي المشاريع النفطية وشركة نفط ذي قار بوزارك النفط سيعملان على تشغيل مشروع حقل الصبة كمرحلة أولى بطاقة جزئية تصل إلى 70 ألف برميل يوميا ومن ثم الوصول بالطاقة إلى 100 ألف برميل يوميا عبر حفر آبار إضافية وإعادة تقييم المكامن".

وأضاف أن وزارة النفط تسعى إلى تطوير منظومة الغاز في حقل الصبة كهدف أسمى للوزارة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز عبر المشاريع التي تنفذها في استثمار الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي بالإضافة إلى تطوير الحقول الغازية والرقع الاستكشافية في البلاد.

وذكر وزير النفط أن الزيادة في إنتاج الغاز ستلبي إحتياج محطات توليد الطاقة الكهربائية من الوقود وتقليل الانبعاثات الحرارية وتغذية الصناعات التحويلية كصناعة البتروكيماويات والأسمدة بمادة الغاز.

يذكر أن مستوى إنتاج النفط الخام في حقل الصبة بمحافظة ذي قار يتراوح حاليا بين 8 إلى 10 آلاف برميل يوميا.