مدبولي: فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير سترقى لأهمية هذا الصرح العالمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم بدء الإجراءات اللوجستية لفعالية الافتتاح.

وأشار إلى أن هذه الفعالية سترقى لأهمية هذا الصرح العالمي الذي سيكون أكبر متحف على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم فعاليات دولية مهمة على أعلى مستوى.

والاثنين الماضي، عقد مدبولي، اجتماعًا لمُتابعة موقف أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وكذا الاستعدادات الجارية لافتتاحه.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اللقاء يأتي لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه قريبًا.

وأشار إلى التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة، وبدء الاستعدادات لافتتاح هذا الصرح الكبير، الذي يحوي العديد من الكنوز الأثرية التي تحكي عراقة وتاريخ الدولة المصرية.

وأوضح أن التوجيهات تتضمن مُتابعة مختلف الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع، وكذا تكامل وسائل النقل الجماعي الموصلة للمتحف، وذلك بما يسهم في سهولة ويسر الانتقال والوصول للمتحف، هذا إلى جانب متابعة الموقف الخاص بالانتهاء من أعمال تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وآخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع.