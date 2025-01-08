من المقرر أن تستحوذ شركة لوفتهانزا الألمانية العملاقة للطيران على حصة في شركة الطيران الإيطالية المملوكة للدولة(آي.تي.إيه)، في 13 يناير، في أعقاب أعوام من المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا كارستن سبوهر، الموعد خلال فعالية للموظفين، طبقا لمعلومات حصلت عليها (د ب أ) صباح اليوم الأربعاء.

ولم تؤكد شركة (آي.تي.إيه) والحكومة الإيطالية بعد بشكل رسمي الموعد.

ومن المقرر أن تستحوذ شركة لوفتهانزا في بادئ الأمر على حصة تبلغ 41%، في شركة (آي.تي.إيه)، مقابل مساهمة رأسمالية قيمتها 325 مليون يورو (335 مليون دولار).