هجوم إيراني على ماكرون بعد تصريحاته حول دور طهران في الشرق الأوسط

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انتقدت إيران تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن طهران تشكل التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلته وكالة الانباء الإيرانية ارنا: " تصريحات ماكرون لا أساس لها ومتناقضة وتستند إلى تكهنات"، داعياً فرنسا إلى إعادة النظر في مقارباتها غير البناءة حيال السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال بقائي : " تصريحات ماكرون حول الملف النووي الإيراني مخادعة"، مؤكداً أن البرنامج الإيراني سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي".

وكان ماكرون قال الثلاثاء أمام السفراء الفرنسيين في الأليزيه "إيران هي التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها وأبعد من ذلك بكثير".

وحذر ماكرون من أن " تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار" مشددا على أن ملف إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب.

وتؤكد طهران أنّ برنامجها النووي مخصّص للأغراض المدنية فقط وتنفي أن تكون لديها أي نية بامتلاك أسلحة ذرية.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، القريبة من نسبة 90 % اللازمة لصناعة سلاح نووي.