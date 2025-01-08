وصول نعش الرئيس الأسبق جيمي كارتر نصل إلى الكابيتول حيث سيسجى جثمانه

وصلت عربة تجرها الخيول وهي تحمل نعش الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى مبنى الكابيتول، حيث سوف يسجى جثمانه.

وعاد الرئيس الأمريكي الـ 39 إلى واشنطن لمراسم جنائزية تمتد ثلاثة أيام بدءا من اليوم.

وغادر جثمان كارتر، الذي كان مسجى في مركز كارتر الرئاسي منذ السبت الماضي، حرم جامعة أتلانتا صباح اليوم الثلاثاء، ورافقه أبناؤه وأسرته الممتدة. وانتقل النعش في موكب إلى واشنطن ليقوم برحلة أخيرة إلى الكابيتول، حيث سوف يلقي أعضاء الكونجرس نظرة الوداع على الرئيس الراحل.

وفي جورجيا، حمل ثمانية عسكريين نعش كارتر فيما أطلقت المدافع قذائف على المدرج القريب. وحملوا النعش إلى مركبة نقلته إلى مقصورة الركاب في الطائرة الرئاسية الأيقونية ذات اللونين الأزرق والأبيض من طراز بوينج 747.