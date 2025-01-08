تايوان تسجل 127 ألف حالة إصابة جديدة بالإنفلونزا

سجلت تايوان، 127 ألف حالة إصابة جديدة بالإنفلونزا، ومن المتوقع أن يبلغ تفشي الوباء ذروته، خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتبدأ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في 25 يناير، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأربعاء.

وقالت نائبة مدير مركز الاستعلامات بشأن الأوبئة لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لي تشيا - لين أمام مؤتمر صحفي، إنه من بين الحالات، 6 حالات وفاة و43 شخصا، أصيبوا بمضاعفات شديدة للإنفلونزا، حيث شكل مرضى غرف الطوارئ 6. 12% من إجمالي المصابين.

وأضافت أن جميع المتوفين لم يتلقوا التطعيم وكانوا أكبر من 50 عاما.

وقالت تسينج شو - هوي، نائبة المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن تايوان طعمت 98. 5 مليون شخص ضد الإنفلونزا.

وأضافت أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تتوقع أن يتفاقم وضع الإنفلونزا في الأسابيع المقبلة وأن يصيب 150 ألف شخص، خلال أسبوع الذروة.