وفد جهاز مدينة دمياط الجديدة يزور كنيسة السيدة العذراء مريم لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

أجرى اليوم المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، يرافقهما مديري الإدارات المعنية بالجهاز وأعضاء مجلس الأمناء، زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، والبابا كيرلس عمود الدين للأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم الأب والراعي القمص إلكسندروس جورج.

وأوضح مجلس أمناء دمياط الجديدة، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء، قاما بزيارتهما لتهنئة سكان المدينة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيين دوام الخير والرخاء ونعمة الاستقرار لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الجهاز، عن سعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين التي تظهر خلال المناسبات والأعياد الدينية، مؤكدًا حرص جهاز المدينة على توفير مختلف أوجه الدعم، مشيرا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية بين الجميع.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بمشاركة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم، تعظيمًا لمعانٍ الوحدة الوطنية وأواصر الإخوة والمحبة بين أبناء الوطن.

وأشاد بدور الكنيسة في دعم قيم المحبة والسلام داخل المجتمع، وفي ختام الزيارة، حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية تعبيرًا عن روح المحبة والتسامح والمودة.