مكتب الرئيس النمساوي: وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج سيتولى منصب مستشارا مؤقتا للبلاد

أعلن مكتب الرئيس النمساوي، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج سيتولى منصب مستشارا مؤقتا للبلاد، بينما يحاول حزب الحرية اليميني المتطرف تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وسيتولى شالنبرج /55 عاما/ مهام المستشار، كارل نيهامر، الذي أعلن استقالته في مطلع الأسبوع الجاري، بعد انهيار جهوده لتشكيل ائتلاف بدون حزب الحرية.

ويعتزم نيهامر التنحي عن منصبه بعد غد الجمعة.

ومن جانبه، قال مكتب الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، في بيان له، إن رئيس الدولة سيكلف شالنبرج رسميا "بمواصلة إدارة المستشارية وقيادة الحكومة المؤقتة".

ويشار إلى أنه من المقرر أن تكون هذه هي الفترة الثانية – والتي من المرجح أن تكون قصيرة أيضا - التي يشغل فيها شالنبرج منصب زعيم النمسا. وكان شالنبرج قد شغل منصب المستشار النمساوي لمدة تقل عن شهرين في أواخر عام 2021 بعد استقالة زباستيان كورتس، قبل أن يسلم مهام المنصب إلى نيهامر ويعود إلى وزارة الخارجية.

وفاز حزب الحرية المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا، في الانتخابات البرلمانية النمساوية التي جرت في سبتمبر الماضي، إلا أن الأحزاب الأخرى كانت تتجنبه في البداية.

وبعد أن أعلن نيهامر عن استقالته يوم السبت الماضي، تراجع حزبه، حزب الشعب النمساوي المحافظ، بشكل مفاجئ عن رفضه السابق للتفكير في العمل مع حزب الحرية تحت قيادة زعيمه، هيربرت كيكل.



