الرئيس القبرصي: أجرينا مراجعة متعمقة للعلاقات الوثيقة والودية مع مصر

توجه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التنظيم الناجح للقمة المشتركة بين مصر وقبرص واليونان، والترحيب الحار وحفاوة الاستقبال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بقصر الاتحادية.

وأعرب عن رضاه التام بعد إجراء مراجعة متعمقة اليوم، للعلاقات الوثيقة والودية مع مصر، والتعاون الثلاثي مع اليونان في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن القادة الثلاث أجروا مناقشات هادفة، ووقعوا على عدد كبير من مذكرات التفاهم في مجالات: الصحة، والتعليم، والاتصالات، وتمكين المرأة، وإدارة الموارد لمائية.

ولفت إلى أن المناقشات الجارية تناولت التطورات الإقليمية، منوهًا بأن المنطقة تمر بوضع صعب للغاية؛ يتعارض مع الرؤية التي تسعى قبرص من خلالها إلى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

ونوه بأن تكاثر الصراعات في سوريا وغزة ولبنان وليبيا واليمن والسودان والبحر الأحمر، خلق مزيجًا غير مسبوق للأزمات؛ التي تشكل تهديدًا لأمن والسلم الدوليين، وتتطلب استجابة جماعية.