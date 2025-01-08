محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعلقة سلطاته ينددون بجهود اعتقاله

ندد محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعلقة سلطاته يون سوك يول، بالجهود الرامية إلى اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، في حين أعرب القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء احتمال وقوع صدام بين رجال إنفاذ القانون وأفراد الأمن الرئاسي.

وفي الوقت الذي كان فيه مسؤولو مكافحة الفساد والشرطة يستعدون لمحاولة أخرى لاعتقال يون بعد محاولة الأسبوع الماضي الفاشلة، حصنت خدمة الأمن الرئاسي، مجمع يون بالأسلاك الشائكة وصفوف من المركبات المتراصة والموضوعة بإحكام والتي تسد الطريق إلى مقر إقامته.

وقال مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة، إنهم سيبذلون جهودًا أكثر قوة لاعتقال يون، محذرين من أنهم قد يعتقلون أعضاء طاقم الأمن الرئاسي إذا عرقلوا الجهود الرامية إلى القبض على الرئيس المحاصر.