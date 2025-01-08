بلينكن: مسعى ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند لن يحدث

نصح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العالم "بعدم إهدار الكثير من الوقت" على ما يقوله الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن جرينلاند.

وأوضح ترامب مجددا في الأسبوع الجاري أنه يود أن تدخل المنطقة الذي تحظى بالحكم شبه الذاتي وتتبع الدنمارك تحت سيطرة الولايات المتحدة، وقال إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك .

وأضاف ترامب: "نحتاج جرينلاند لأغراض متعلقة بالأمن القومي".

ولكن بلينكن قال اليوم الأربعاء إن من غير المرجح إلا تتجاوز طموحات الرئيس المقبل مجرد الحديث.

وذكر بلينكن أثناء توقفه في باريس ضمن جولة لإجراء اجتماعات: "من الواضح أن الفكرة التي تم التعبير عنها بشأن جرينلاند ليست بفكرة جيدة".

وأضاف: "وقد يكون أكثر أهمية أنه من الواضح أن هذا لن يحدث، لذلك على الأرجح لا ينبغي أن نهدر وقتا كثيرا في الحديث عنها".