وزير التموين: مستمرون في إعادة الهيكلة والدفع بدماء جديدة لتحقيق أداء أكثر تميزا في قطاعات الوزارة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة.

جاء ذلك عقب قبول استقالة كل من الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية الوزارة التي تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التي تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

كما شدد على أن الوزارة حريصة على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع قطاعاتها.