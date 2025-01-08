محافظ طولكرم: الاحتلال يواصل تجريف وتدمير البنى التحتية دون مبرر

قال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة الغربية لا يزال مستمرًا، حيث تعرضت البنية التحتية في مخيمي طولكرم ونور شمس للدمار للمرة العشرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مخيم طولكرم تعرض بعد الظهر لهجوم من عدة محاور، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية المدنيين والمنازل والمحلات التجارية والبنى التحتية بشكل ممنهج.

وذكر أن الهدف الواضح من هذه الاعتداءات هو تدمير كل شيء وخلق بيئة غير صالحة للعيش، لإجبار سكان المخيم على المغادرة.

وأكد المحافظ أن هذه الجرائم المتكررة تعكس خطة إسرائيلية تهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، كما حدث في مناطق أخرى مثل طمون، ضمن سياسة تصعيدية تستهدف تهجير الفلسطينيين وفرض واقع جديد في المنطقة.