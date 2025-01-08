الفنانة ليلى علوي تقدم الدورة الـ20 من جائزة ساويرس وفرقة المصريين تقدم عرضا غنائيا مميزا

بدأت منذ قليل حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية فى دروتها الـ 20 بقاعة إيوارت التذكارية، بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكانت مفاجأة الحفل هي الفنانة ليلى علوي والتي قدمت افتتاحية الحفل.

كما يقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين عرض مميز يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية، وستقدم الأوركسترا الفيلهارمونية المصرية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي مجموعة مختارة من المعزوفات الكلاسيكية.

وتعد «جائزة ساويرس الثقافية» أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم الجهود الثقافية، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكُتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.