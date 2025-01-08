محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لبعض قرى أطفيح والصف وكرداسة

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أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارا باعتماد المخطط التفصيلي لقرى البرمبل والمنيا والشرفا والعطيات وأبورواش بمراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة، بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك في إطار استكمال لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لجميع قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن اعتماد المخطط التفصيلي لعددا من قري مراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة، يأتي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وكشف عن أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأشار المحافظ، إلى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.