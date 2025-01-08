 البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ نهجا حذرا تجاه أسعار الفائدة الأمريكية بسبب مخاوف من سياسات ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ نهجا حذرا تجاه أسعار الفائدة الأمريكية بسبب مخاوف من سياسات ترامب

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 9:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 9:54 م

كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر اليوم الأربعاء، أن المسئولين بالبنك أبدوا قلقًا بشأن معدلات التضخم والتأثير المحتمل الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، موضحا أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين.

في ديسمبر الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.25% و4.5%. حيث جاء الخفض في خطوة متوافقة مع التوقعات، مواصلاً تيسير سياسته النقدية، ومستهدفاً تفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود. وقبيل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في يناير الجاري.

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